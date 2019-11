De Block wijst naar Europa: ‘het is precies alsof ik vier jaar niet ben weggeweest’

Het stijgend aantal asielzoekers zet het asielsysteem opnieuw onder druk. Open VLD-minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wijst op Radio 1 naar de stilstand op Europees niveau.

‘We zitten nog niet op het niveau van de vorige crisis, maar we zien dat in heel Europa, ook in Nederland, Luxemburg of Frankrijk, het debat aan het woeden is’, zo kaderde De Block het Belgische asieldebat en het stijgend aantal asielzoekers vanmorgen meteen in een ruimer perspectief.

‘Het probleem is dat de discussie op Europees niveau al jaren op een status quo blijft. Dat was ook een van de redenen van het vertrek van de Britten’, aldus De Block. ‘Bij mijn terugkeer op Asiel en Migratie (De Block was al staatssecretaris tussen 2011 en 2014, red.) heb ik in de Europese vergadering ook gezegd: “het is precies alsof ik vier jaar niet ben weggeweest”. De buitengrenzen lekken nog altijd, dus de mensenstroom blijft komen.’

‘Geen excuus’

De Block benadrukt dat er nu dringend nood is aan een slagkrachtige Europese Commissie. ‘Maar dat is natuurlijk geen excuus voor wat hier in België gebeurt’, verwijst ze naar de brandstichting in Bilzen. ‘Geweld gebruiken is ontoelaatbaar. We maken nu een kentering mee. Er is nog meer polarisatie in onze maatschappij, maar die onverdraagzaamheid kampt zich vroeg of laat tegen álle burgers.’

Ook voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) benadrukte in De Ochtend op Radio 1 nog eens de rode lijn overschreden is in Bilzen. ‘Als de brand een politiek motief had, is dat absoluut afgrijselijk (...). Toen ik in Dormaal was om uitleg te geven bij de opening van het asielcentrum stond er plots graffiti op alle muren met de VL van Vlaanderen. Als dat het Vlaanderen is dat sommige mensen willen, hoeft het voor mij ook niet. Zo gaan we er niet geraken. Ik vind het persoonlijk ook een goed signaal van de Vlaamse regering dat Bart Somers (Open VLD-minister voor Inburgering) naar Bilzen gaat.’

Francken vindt wel dat De Block te weinig uitleg geeft aan de bevolking. ‘Als staatssecretaris moet je opdagen en uitleggen wat er aan de hand is. Je moet geen weken en maanden wachten om infoavonden te organiseren, want natuurlijk zijn er mensen gebaat met nog meer gif te spuien over alles wat vreemd is.’