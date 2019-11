Raymond Poulidor overleden op 83-jarige leeftijd

De Franse ex-wielrenner Raymond Poulidor is overleden op 83-jarige leeftijd. Hij was ook de schoonvader van de voormalige wielrenner en veldrijder Adrie van der Poel en de grootvader van de veldrijders Mathieu en David van der Poel. Poulidor won onder meer de Ronde van Spanje, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. Hij werd vooral bekend als eeuwige tweede achter Jacques Anquetil en Eddy Merckx in de Ronde van Frankrijk, waar hij tussen 1962 en 1976 acht keer op het podium stond zonder ooit te winnen. Dat leverde “Poupou” veel sympathie op in zijn thuisland en ver daarbuiten.

De 83-jarige Raymond Poulidor werd begin oktober in het ziekenhuis van Saint-Léonard-de-Noblat opgenomen nadat hij het slachtoffer was geworden van uitputtingsverschijnselen. Die werden toegeschreven aan zijn drukke zomer, met onder andere zijn traditionele rol die hij speelt in de Ronde van Frankrijk als ambassadeur van Crédit Lyonnais. De immens populaire wielercoryfee leek er even later bovenop te komen - op 10 oktober keek hij nog naar Milaan-Turijn op televisie - maar dinsdag kwam dan toch het droeve nieuws dat hij om 2u ’s nachts was overleden.

Meer dan alleen de “eeuwige tweede”

Met de dood van Raymond Poulidor verdwijnt één van de populairste figuren uit de Franse sportgeschiedenis. “Poupou” was een formidabele puncher en een uitstekende klimmer. Dat leverde hem de eindzege in de Ronde van Spanje van 1964 en de overwinning in de klassiekers Milaan-Sanremo van 1961 en de Waalse Pijl van 1963 op.

Poulidor won ook twee keer Parijs-Nice (1972 en 1973) en Dauphiné (1966 en 1969), maar zal voor altijd bekendstaan als de “eeuwige tweede” in de Tour de France. Tussen 1962 en 1976 stond Poulidor acht keer op het podium van de Ronde van Frankrijk zonder ooit één keer de gele trui te hebben gedragen. In het begin van zijn carrière beet hij zijn tanden stuk op landgenoot Jacques Anquetil. Nadien kon hij net niet op tegen Eddy Merckx. In de Tour van 1968 leek hij op weg naar de eindzege, maar werd hij omver gereden door een motard en moest hij opgeven.

De waardigheid waarmee hij omging met het net niet winnen van de Tour, maakte hem immens populair bij onze zuiderburen. Tot dit jaar was hij aanwezig als ambassadeur van Crédit Lyonnais in de Ronde van Frankrijk. Maar vooral genoot hij van de prestaties van zijn kleinzoon Mathieu van der Poel, die hij op de voet volgde.

Poulidor tussen Merckx en Sercu Foto: IMAGEGLOBE

Raymond Poulidor stond dit jaar nog op het podium van de Tour de France in Brussel Foto: Photo News