LA Lakers boeken achtste seizoenszege en blijven aan kop in het westen

De Los Angeles Lakers blijven winnen in de NBA. De ploeg uit Californië won dinsdag met 115-123 bij de Phoenix Suns en pakte zo haar achtste zege van het seizoen. De Lakers blijven ook aan kop in de westelijke divisie.

De kampioen van weleer - in 2010 pakten de Lakers voor het laatst de titel in NBA - liep pas in de slotfase weg van de Suns. In een tijdsbestek van 90 seconden maakten de bezoekers 12 punten en de Suns slechts 2. Anthony Davis was topscorer voor de ploeg uit LA met 24 punten, Kyle Kuzma noteerde er 23. Vedette LeBron James voegde 19 punten toe.

Verder keerde Utah een scheve situatie om tegen de Brooklyn Nets. De thuisploeg won uiteindelijk nog met 119-114. Utah is de eerste achtervolger van de Lakers in het westen. In Denver maakte Trae Young, voor Atlanta, met liefst 42 punten op zijn eentje een einde van een reeks van vier overwinningen op rij voor de thuisploeg. De Hawks wonnen met 121-125.

Joel Embiid hield voor Philadelphia in de slotseconden de punten thuis tegen Cleveland (98-97), terwijl ook Miami blijft verrassen. Dankzij onder meer Jimmy Butler en Kevin Nunn (beiden 20 ptn) ging Detroit (117-108) voor de bijl.

De NY Knicks ten slotte blijven op de dool. De rode lantaarn in het oosten ging met 120-102 de boot in bij Chicago.

De uitslagen van dinsdag

Miami - Detroit 117 - 108

Sacramento - Portland 107 - 99

Denver - Atlanta 121 - 125

Phoenix - LA Lakers 115 - 123

Utah - Brooklyn 119 - 114

Chicago - New York 120 - 102

Indiana - Oklahoma City 111 - 85

Philadelphia - Cleveland 98 - 97

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 8 1 .889

2. Miami 7 3 .700

3. Milwaukee 7 3 .700

4. Philadelphia 7 3 .700

5. Toronto 7 3 .700

6. Indiana 7 4 .636

7. Charlotte 4 6 .400

8. Cleveland 4 6 .400

9. Atlanta 4 6 .400

10. Brooklyn 4 6 .400

11. Chicago 4 7 .364

12. Detroit 4 8 .333

13. Orlando 3 7 .300

14. Washington 2 6 .250

15. New York 2 9 .182

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 8 2 .800

2. Utah 8 3 .727

3. Houston 7 3 .700

4. LA Clippers 7 3 .700

5. Denver 7 3 .700

6. Dallas 6 4 .600

7. Phoenix 6 4 .600

8. Minnesota 6 4 .600

9. San Antonio 5 5 .500

10. Sacramento 4 6 .400

11. Portland 4 7 .364

12. Oklahoma City 4 7 .364

13. Memphis 3 7 .300

14. New Orleans 2 8 .200

15. Golden State 2 9 .182

Programma van woensdag:

Charlotte - Memphis

Orlando - Philadelphia

Boston - Washington

Houston - LA Clippers

Minnesota - San Antonio

LA Lakers - Golden State

Portland - Toronto