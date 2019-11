Theo Francken: ‘Brand in Bilzen is zeker niet mijn erfenis’

Er werd brand gesticht in een toekomstig asielcentrum in Bilzen. Voormalig staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt de daad ‘absoluut afgrijselijk’.

‘Als de brand een politiek motief had, is dat absoluut afgrijselijk’, zegt Francken in De Ochtend op Radio 1. ‘De daders moeten dan zwaar gestraft worden.’

Toch vindt hij dat het huidige bestuur fouten heeft gemaakt in Bilzen. ‘Men moet zeker geen weken of maanden wachten om een infoavond te organiseren’, zegt hij. Francken vindt dat huidig staatssecretaris van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) te weinig uitleg geeft aan de bevolking. ‘Als staatssecretaris moet je opdagen en uitleggen wat er aan de hand is.’

Francken betwist ook dat hij opruiende taal zou spreken over het asielbeleid. ‘Je kan gefrustreerd zijn over het huidige beleid, maar je mag je nooit tegen een individuele mens keren’, zegt hij. ‘Daar is de grens, de rode lijn.’ Francken geeft op lokaal niveau regelmatig uitleg over het asielbeleid en de komst van een asielcentrum. ‘Ik geef duiding, maar ik heb mensen nooit opgepookt.’ Hij zegt dat de brandstichting geen gevolg is van zijn beleid. ‘Dat is zeker niet mijn erfenis’, zegt hij.