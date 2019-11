Pech voor Sam Van Rossom en Valencia. De Belgian Lion, die al een tijdje sukkelde met de knie en twee weken out was, moet worden geopereerd. Een nieuwe scan maakte duidelijk dat Van Rossom een heelkundige bewerking moet ondergaan.

Vandaag wordt hij in Antwerpen door chirurg Geert Declercq geopereerd. “Ik zal een kleine maand out zijn. Dat valt dus nog mee.” Sam Van Rossom is sinds 2013 bij de Spaanse topper actief. Met Valencia werd hij één keer Spaans kampioen en won tweemaal de EuroCup.