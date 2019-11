John Legend is ‘meest sexy man ter wereld’

Zanger John Legend (40) mag zich een jaar lang de ‘meest sexy man ter wereld’ noemen. Het magazine People reikte hem de titel uit. Hij volgt acteur Idris Elba op.

Legend won al een Grammy, Tony, Emmy en Oscar, en mag zich nu ook de 34e ‘meest sexy man’ ter wereld noemen. Hij is opgetogen met die titel, maar ook een beetje bang. ‘Dit brengt veel verwachtingen met zich mee, mensen gaan mijn uiterlijk nu becommentariëren om na te gaan of ik de titel wel verdien’, zegt hij aan People. ‘En ik kom na Idris Elba, dat is toch niet eerlijk tegenover mij!’ In 2006 won Legend een Grammy met zijn debuutalbum Get Lifted, en sindsdien zit zijn carrière in de lift.

Legend is getrouwd met model Chrissy Teigen. Samen hebben ze twee kinderen, Luna en Miles. ‘Ik ben heel blij met mijn leven’, zegt hij. ‘Mijn carrière gaat goed, en ik ben zo gelukkig met mijn gezin.’