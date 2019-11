1 op 3 chauffeurs De Lijn staakt, minister eist gegarandeerde dienstverlening

De negende stakingsdag van De Lijn gaat woensdag in, en de socialistische vakbond breidt de actie uit naar heel Vlaanderen.vZowat een op de drie chauffeurs rijdt niet. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) eist een gegarandeerde dienstverlening tegen april.

Informatie over de dienstverlening van De Lijn vindt u hier.

Peeters geeft de directie en vakbonden van De Lijn nog tot april om tot een akkoord te komen over de gegarandeerde dienstverlening. Lukt dat niet, zal ze zelf regels opleggen. Dat schrijven Het Belang van Limburg en De Tijd. Die dienstverlening moet ervoor zorgen dat op stakingsdagen de belangrijkste lijnen toch worden bediend door het beschikbare personeel efficiënter in te zetten.

Staking

De discussie bij De Lijn Vlaams-Brabant gaat niet liggen, de socialistische vakbond ACOD staakt in heel Vlaanderen om het personeelstekort aan te kaarten. Het christelijke ACV en de liberale ACLVB steunen de acties niet. Dat maakte het voor De Lijn ‘onmogelijk’ om op voorhand in te schatten hoe groot de impact op de dienstverlening zou zijn. ‘Dat zal pas in de loop van de dag duidelijk worden’, klinkt het. Rond 7 u ’s morgens is de hinder het grootst op het stadsnet en aan de kust, één op de drie chauffeurs rijdt niet uit.

De directie van De Lijn betreurt de vakbondsacties ‘omdat de reizigers hier alweer de dupe van zijn’. ‘Er zijn heel wat stappen gezet en ook verschillende investeringen gebeurd om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te vereenvoudigen’, klinkt het in een persbericht. ‘Niet alle inspanningen zijn evenwel op korte termijn zichtbaar, maar zullen binnenkort resultaat opleveren. De Lijn blijft inzetten op verdere dialoog, zowel met het oog op een oplossing voor het personeel als om de dienstverlening aan de klanten zo snel mogelijk te herstellen.’

De actie van de chauffeurs in Vlaams-Brabant duurt al acht dagen. Het protest gaat onder meer over het personeelstekort en de planning. Donderdag werd een ontwerpakkoord bereikt, maar de vakbonden verwierpen dat. Een sociaal bemiddelaar probeerde dinsdag het overleg recht te trekken, maar dat mislukte. ‘De directie vroeg om de staking morgen af te blazen, maar dat was volgens ACOD onomkeerbaar’, zegt Jo Van der Herten van ACV. ‘Een totale impasse is een mogelijkheid.’

NMBS

In 2018 werkte de federale regering een plan van minimale dienstverlening uit voor het spoor. Bij stakingen moeten de werknemers daar 72 uur op voorhand laten weten of ze werken of niet. Op basis daarvan wordt een aangepaste dienstregeling uitgewerkt die daags voor de staking wordt gecommuniceerd. De Vlaamse regering wil nu een gelijkaardig systeem invoeren bij De Lijn. De nieuwe regering heeft de vervoersmaatschappij en haar sociale partners de opdracht gegeven om zelf een regeling daarvoor uit te werken.

‘Bij gebrek aan resultaten binnen de termijn van zes maanden zal de regering het initiatief nemen om de doelstelling alsnog te realiseren’, staat in haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken die woensdag wordt besproken in het Vlaams Parlement. Volgens Peeters zijn die zes maanden bovendien al ingegaan bij de start van de regering op 2 oktober. ‘Dat wil zeggen dat vanaf begin april de gegarandeerde dienstverlening in werking moet treden.’