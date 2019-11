Boliviaanse senatrice Jeanine Añez roept zichzelf uit tot interim-president, ondanks boycot

In Bolivia heeft de tweede vicevoorzitter van de Senaat, oppositieparlementslid Jeanine Añez, zichzelf dinsdag uitgeroepen tot interim-president. Leden van ex-president Evo Morales’ partij boycotten nochtans de zitting. Daardoor werd het parlementaire quorum om de beslissing wettelijk te maken, niet gehaald.

Añez verantwoordde haar benoeming door te stellen dat het absoluut ‘noodzakelijk is om een klimaat van sociale vrede te creëren’ in het land. Voorts herhaalde ze dat ze zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil organiseren. Bovendien verdedigde ze haar eigen aanstelling door erop te wijzen dat zij volgens de grondwet de volgende in lijn was.

Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Als gevolg van veronderstelde verkiezingsfraude door zittend president Evo Morales is het al weken onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Morales nam zondag gedwongen ontslag en vluchtte inmiddels naar Mexico, waar hij politiek asiel kreeg. De socialistische ex-president noemt de zet van Añez een ‘staatsgreep’.

Intussen blijft de situatie in Bolivië gespannen. Na de benoeming van Añez werd protest gevoerd door aanhangers van Morales, terwijl tegenstanders feestvierden.

