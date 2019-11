Zesdaagse van Gent stopgezet na zware val Gerben Thijssen

De sfeer zat er dinsdag meteen in op de eerste avond van de Zesdaagse van Gent, maar toen Iljo Keisse tijdens het vierde nummer van de avond zijn maatje Mark Cavendish op gang trok, kwam de Brit even verderop lelijk ten val. De eerste dag werd na de supersprint rond 23.15 uur stopgezet na een zware val van Gerben Thyssen. Het duo Otto Vergaerde-Jules Hester sluit zo de eerste avond af als leiders.

Cavendish werd in die bewuste baanronde, over 166 meter, perfect gelanceerd door Iljo Keisse. De Brit begon furieus aan zijn ronde maar geraakte na de eerste bocht uit evenwicht en kwam zwaar ten val. Even werd het muisstil in de wielertempel. Cavendish bleef een tijdlang liggen maar krabbelde na verloop van tijd weer recht. Hij begroette het publiek en zocht dan zijn kleedhokje aan de piste op. Er was flink wat oplapwerk nodig.

?? OMG! Big crash from @MarkCavendish in the 1 lap time trial. We're very relieved to see Mark standing up quickly again. It seems he's OK. #Ghent6Day #zesdaagsegent pic.twitter.com/6fcpKNznar — Zesdaagse Gent (@zesdaagseGent) November 12, 2019

Aangezien de nummers in de Gentse zesdaagse elkaar razendsnel opvolgen werd de Brit geneutraliseerd en werd Iljo Keisse aan Jonas Rickaert gekoppeld. Rickaert vormde een duo met de Nederlander Roy Pieters. Die bleek evenwel ziek en werd op zijn beurt eveneens geneutraliseerd. Het wordt dus afwachten of Cavendish na enig oplapwerk de Zesdaagse verder kan afwerken.

Keisse: 'Ik heb dit nog nooit meegemaakt'

Het nieuwe duo deed het alvast goed goed in de eerste ploegkoers. 'Dit wil je niet meemaken als renner', reageerde Keisse. 'Het was toch een zware val, tegen 70 km/uur. Hij is geschaafd over zijn hele lichaam en viel op het hoofd. Zijn helm is kapot. Hij kan wel tegen een stootje en is gewoon van te vallen maar het is toch afwachten of hij verder kan. Dit is voor mij een hele nieuwe situatie, ondanks mijn ervaring. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.'

Keisse zorgde nochtans voor de eerste bloemen van de avond door de eerste puntenkoers te winnen en deed zo het Kuipke meteen ontploffen. Puntenkoers twee was voor Lyndsay De Vylder en de baanronde werd gewonnen door Otto Vergaerde en Jules Hesters.

Jan Willem van Schip toonde zich samen met Yoeri Havik oppermachtig in de ploegafvalling. Van Schip debuteert in het Kuipke en het is een aangename kennismaking. 'Wat is dit een mythische wielerpiste', vertelde de Nederlander. Zijn bloemen gooide hij meteen in het publiek. Gent heeft er een publiekslieveling bij, ook al is het een noorderbuur.

Zware val Gerben Thijssen

De eerste dag werd na de supersprint rond 23.15 uur echter stopgezet na een zware val van Gerben Thijssen. De 21-jarige Limburger haakte in de finale in elkaar met de Deen Oliver Wulf Frederiksen. De hulpdiensten dienden de eerste zorgen toe en na een kwartiertje werd de onfortuinlijke renner met de ambulance afgevoerd. Thijssen had een wonde aan het hoofd maar was wel bij bewustzijn en kon reageren. Hoe ernstig zijn toestand precies is, is onduidelijk.

Op vraag van de (aangeslagen) renners werd de rest van het programma geschrapt. Hoe het verder moet met Moreno De Pauw, die gekoppeld is aan Thyssen, is nog onduidelijk.

Kenny De Ketele en Robbe Ghys meteen op kop

Eerder was de zege in de ploegkoers voor Kenny De Ketele en Robbe Ghys, die meteen hun status als topfavorieten bevestigden. Het duo Otto Vergaerde-Jules Hester sloot echter de eerste avond af als leiders.