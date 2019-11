Red Flames sluiten 2019 in schoonheid af met ruime zege tegen Litouwen: Tine De Caigny scoort vijf (!) keer

De Red Flames hebben dinsdagavond in Leuven 2019 afgesloten in schoonheid. De Belgische voetbalvrouwen wonnen op de vierde speeldag in groep H hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen met ruime 6-0-cijfers. Tine De Caigny was goed voor maar liefst vijf (!) doelpunten. België blijft foutloos.

Zwitserland, de enige noemenswaardige concurrent voor de Belgen in groep H, moest vroeger op de avond aan de bak en won met 5-0 van Roemenië. Dan kunnen wij niet achterblijven, dachten de vrouwen van bondscoach Ives Serneels. Na een kwartier sprong De Caigny veel hoger dan haar bewaakster en kopte goed naar de grond: het stond verdiend 1-0.

Net voor het halfuur deed zich een onwaarschijnlijk tafereel voor aan Den Dreef: Mikutaite, die geen Red Flame in de buurt had en dus hoegenaamd niet onder druk stond, mikte aan de tweede paal onbegrijpelijk maar met het nodige gevoel voor precisie en afwerking in eigen doel. Owngoal van het jaar.

Nog geen drie minuten later trapte Wullaert op de paal, De Caigny kwam in de rebound alleen voor keeper Lukjancuke. De aanvalster van Anderlecht ondervond geen enkele moeite om de 3-0 in doel te schuiven. Meteen na de pauze - en dat bedoelen we echt metéén, na 35 seconden om precies te zijn - vervolledigde De Caigny haar hattrick. Ze was opnieuw veel te sterk in de lucht voor haar bewakers en kopte makkelijk de 4-0 tegen de netten.

Eitje, dit. En het feestje was nog niet gedaan. Vanmechelen bediende De Caigny voor haar vierde van de avond, die ze met een gelukje binnenkopte. En wie denkt u dat de 6-0 maakte? Jawel hoor, Tine De Caigny. Na een één-tweetje met Wullaert duwde ze haar vijfde vanop een metertje of tien in doel. Vijf goals in één wedstrijd, is daar een woord voor? Quintet?

De Red Flames blijven dankzij hun ruime zege aan de leiding met twaalf op twaalf. Ook Zwitserland heeft twaalf punten, maar scoorde minder doelpunten en is daarom tweede. Nummer drie Roemenië telt amper drie punten. De groepswinnaars plaatsen zich samen met de drie beste tweedes voor het EK.

Doelpunten: 14’ De Caigny 1-0, 29’ Mikutaite (owngoal) 2-0, 32’ De Caigny 3-0, 46’ De Caigny 4-0, 66’ 5-0 De Caigny, 73’ 6-0 De Caigny

België: Evrard, Philtjens, De Caigny, Wullaert, Vanhaevermaet (60’ Vanmechelen), Cayman, D’hondt (67’ Vande Velde), De Neve, Biesmans, Deloose, Missipo