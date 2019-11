Met deze zeven eenvoudige aanpassingen in je leven kun je vandaag al beginnen om gezond oud te worden

Niet alleen gezond eten en voldoende bewegen zorgen ervoor dat je langer leeft. Ook het vinden van zingeving speelt een grote rol.

En zo zijn er nog zaken die je in je levensstijl kunt aanpassen, waardoor je aantoonbaar gezonder wordt. Professor Reginald Deschepper schreef er een boek over: Je Levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond. Hij spreekt erover met journaliste Veerle Beel.

Meer weten

Je Levensstijl als medicijn. Zo word en blijf je gezond is uit bij uitgeverij Lannoo

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Veerle Beel | Gast Reginald Deschepper | Host Alexander Lippeveld | Redactie Alexander Lippeveld, Fien Dillen | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.