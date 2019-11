Antwerpse IS-strijdster snel naar België

Fatima Benmezian (24) uit Borgerhout zat tot voor kort vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangeniskamp in Syrië. Nu ze erin geslaagd is Turkije te bereiken, heeft de Belgische regering geen enkel wettelijk argument om de uitlevering te weigeren

Fatima Benmezian (24) uit Borgerhout zat tot voor kort vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangeniskamp in Syrië. Na de Turkse inval in Noord-Syrië ontsnapte ze, ­samen met de Sharia4Belgium-leden Bouchra Abouallal en haar schoonzus Tatiana Wielandt en hun zes kinderen. Benmezian zou er eind oktober met de hulp van smokkelaars in geslaagd zijn de grens met Turkije over te steken. Daar liet ze zich eind vorige maand door de Turkse autoriteiten oppakken.

De vrouw werd in mei 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld in ons land, wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ons land liet haar internationaal opsporen met het oog op uitlevering. Zolang Benmezian in Syrië zat, was dat aanhoudingsbevel niet uitvoerbaar. Maar nu ze erin geslaagd is Turkije te bereiken, heeft de Belgische regering geen enkel wettelijk argument om de uitlevering waar het gerecht zelf heeft om gevraagd, te weigeren. Het federaal parket bevestigde gisteren dat de vrouw vastzit in Turkije. Turkse diplomatieke bronnen zeggen dat het gerechtelijk onderzoek loopt en snel afgerond kan zijn.

Ondertussen proberen volgens onze bronnen ook anderen de oversteek te maken van Syrië naar Turkije, al dan niet met de hulp van mensensmokkelaars. Onder anderen Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt zouden proberen terug te komen. Een keer ze in Turkije zijn, zullen ook zij zich overgeven aan de Turkse autoriteiten. Dan kan België ook hun terugkeer naar ons land niet meer weigeren: de twee zijn net als Benmeziane bij verstek veroordeeld en ook tegen hen loopt een internationaal aanhoudingsbevel. De zes kinderen van beide vrouwen mogen wettelijk sowieso terugkeren.

Ook Rahma Bemezian (31), de zus van Fatima, zou onderweg zijn vanuit Syrië naar Turkije in het gezelschap van Kaoutar Bioui (32), de vrouw van IS-kopstuk Hicham Chaib. Volgens sommige bronnen zijn zij zelfs al aangekomen in Turkije.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zei gisteren in de Kamer dat vier Belgische Syriëstrijders in Turkije vastzitten. Behalve om Fatima Benmeziane gaat het om de Limburgse Amine Ghezzal, weduwe van een IS-kopstuk. Zij werd al een tijd geleden in Turkije tot tien jaar cel veroordeeld. De kans bestaat dat Turkije haar ook naar ons land terugstuurt. Wie de andere twee in Turkije gevangen Belgische IS-strijders zijn waar Reynders op doelde, is niet duidelijk.