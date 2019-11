79e editie van Gentse Zesdaagse op gang geschoten

Sofie Bracke (Open VLD), de schepen van Sport van Gent, heeft dinsdag de 79e editie van de Zesdaagse van Gent op gang geschoten. Zondag omstreeks 17u35 kennen we de opvolgers van het Belgisch-Italiaanse duo Iljo Keisse/Elia Viviani, de eindlaureaten van vorig jaar.

Liefst vier koppels lijken dit jaar in aanmerking voor de eindzege te komen. Iljo Keisse gaat met de Brit Mark Cavendish op pad. De Gentenaar won de zesdaagse al in 2005, 2007, 2008, 2010, 2012, 2015 en 2018. Cavendish van zijn kant mocht in 2016 juichen in ‘t Kuipke toen hij een koppel vormde met zijn landgenoot Bradley Wiggins.

Kenny De Ketele won in 2011, 2014 en 2018. Hij wordt voor het tweede jaar op rij gekoppeld aan Robbe Ghys. Jasper De Buyst trekt met Tosh Van der Sande op pad. De Buyst was in 2013 en 2014 al eens succesvol in ‘t Kuipke. En dan zijn er nog de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Theo Reinhardt en Roger Kluge. Er komen in totaal twaalf teams aan de start.

De deelnemende ploegen:

Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui)

Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/GBr)

Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel)

Moreno De Pauw/Gerben Thijssen (Bel)

Lindsay De Vylder/Wim Stroetinga (Bel/Ned)

Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel)

Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (Ned)

Fabio Van Den Bossche/Marc Hester (Bel/Den)

Jonas Rickaert/Roy Pieters (Bel/Ned)

Michele Scartezinni/Francesco Lamon (Ita)

Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande (Bel)

Morgan Kneisky/Oliver Frederiksen (Fra/Den)

Het programma:

Dinsdag 12 november:

18u30: Start Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling 79e Zesdaagse van Gent

20u25: Startschot zesdaagse

20u30: Puntenkoers

20u45: Puntenkoers

21u05: Ploegafvalling

21u25: Tijdrit

21u45: Ploegkoers (45 minuten)

22u55: Derny (Reeks 1)

23u10: Supersprint

23u25: Derny (2e reeks)

00u15: Ploegkoers (25 minuten)

00u50: Einde

Woensdag 13 november:

18u00: G-Sport

18u20: Toekomstzesdaagse

19u40: G-Sport

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers (45 minuten)

22u30: Pauze

22u55: Derny (1e reeks)

23u10: Supersprint

23u25: Derny (2e reeks)

23u40: Scratch

23u50: Tijdrit (500 meter)

23u20: Derny (finale)

00u15: Ploegkoers (30 minuten)

00u50: Einde

Donderdag 14 november:

18u30: Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers (45 minuten)

22u25: Pauze met Laura Lynn

22u45: Derny (1e reeks)

23u00: Supersprint

23u15: Derny (2e reeks)

23u30: Scratch

23u40: Tijdrit (500 meter)

00u05: Ploegkoers (30 minuten)

00u45: Derny (3e reeks)

01u05: Einde

Vrijdag 15 november:

18u30: Toekomstzesdaagse

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u55: Ploegafvalling

21u15: Tijdrit (166 meter)

21u35: Ploegkoers ‘Memorial Patrick Sercu’ (60 minuten)

22u40: Pauze met Silvy De Bie

23u00: Derny (1e reeks)

23u15: Supersprint

23u30: Derny (2e reeks)

23u45: Puntenkoers vrouwen

00u20: Tijdrit (500 meter)

00u45: Derny (3e reeks)

01u15: Einde

Zaterdag 16 november:

18u15: Scratch vrouwen

18u30: Toekomstzesdaagse

19u30: Tempo race vrouwen

20u00: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

20u20: Puntenkoers

20u35: Puntenkoers

20u50: Ploegafvalling

21u10: Tijdrit (166 meter)

21u30: Afvalling vrouwen

21u40: Ploegkoers (45 minuten)

22u30: Pauze met Garry Hagger

22u50: Derny (1e reeks)

23u05: Supersprint

23u20: Derny (2e reeks)

23u35: Puntenkoers vrouwen

00u10: Tijdrit (500 meter)

00u35: Ploegkoers (25 minuten)

01u05: Einde

Zondag 17 november:

12u05: Finale Toekomstzesdaagse

13u15: Ploegenvoorstelling Zesdaagse van Gent

13u35: Puntenkoers

13u50: Puntenkoers

14u05: Tijdrit (500 meter)

14u30: Afscheid Moreno De Pauw

14u35: Recordpoging Victor Campenaerts

14u50: Ploegafvalling

15u10: Derny (Reeks 1)

15u25: Supersprint

15u40: Derny (Reeks 2)

15u55: Scratch

16u05: Tijdrit (166 meter)

16u30: Finale met een uur ploegkoers

17u45: Huldiging podium Zesdaagse van Gent

18u00: Einde 79e Zesdaagse van Gent