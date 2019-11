Zoekactie naar vermiste Antwerp-supporter aan Sportpaleis

In de buurt van het Sportpaleis heeft de Antwerpse politie dinsdagavond een grote zoekactie opgezet. Er werd gezocht naar de sinds zondag vermiste Antwerp-supporter Ben Vanleene (28). De zoekactie eindigde voorlopig zonder resultaat.

De mobiele eenheid van de politiezone Antwerpen begon met een uitgebreide ploeg om 17 uur met een zoekactie in de omgeving van het Sportpaleis aan de Schijnpoortweg. De 28-jarige Vanleene verdween zondag na de wedstrijd tegen Club Brugge.

Aanvankelijk werd gedacht dat hij na de match met de tram richting het stadscentrum uitgeweken was. Die informatie werd door de politie bijgesteld. Nieuwe getuigenissen maakten duidelijk dat Vanleene aan de halte Schijnpoort — vlakbij het Sportpaleis — van een tram gestapt is. ‘Om 18.32 uur stapte hij uit het metrostel, om 18.33 uur verliet hij het station’, zo laat de politie weten. Volgens onze informatie werd zijn gsm-signaal zondagavond ook in die buurt opgepikt. Reden waarom de politie een grote zoekactie opzette in de omgeving van het Lobroekdok en het Albertkanaal achter het Sportpaleis.

Ook vrienden en familie van de jongeman kwamen mee zoeken. Zij hingen in de buurt ook flyers op met een oproep naar getuigen.

Na anderhalf uur werd de zoekactie gestaakt. ‘Zonder resultaat’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Het onderzoek gaat verder.’

De verdwijning van Vanleene wordt als verontrustend beschouwd maar voorlopig gaan de speurders niet uit van kwaad opzet.