Regenwater drinkbaar maken? Watergroep test het in Harelbeke

Drinkwatermaatschappij De Watergroep test in Harelbeke hoe ze van regenwater drinkwater kan maken voor een gezin.

In Vlaanderen zijn er nog ongeveer 40.000 huishoudens die niet aangesloten zijn op het drinkwaternet. ‘Als zij een aanvraag doen voor een aansluiting moeten we hen soms weigeren’, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. ‘Dat komt omdat de huizen te afgelegen zijn. Een aftakking aanleggen is in dat geval te duur. In een lange leiding dreigt het water bovendien vaak stil te staan. Dat schept kwaliteitsrisico’s, onder andere bacteriologisch.’

Vandaar dat De Watergroep aan andere oplossingen denkt. Het gebruik van regenwater is er daar één van. In een woning in landbouwgebied in Harelbeke zal de groep twee regenwaterputten van 20.000 liter installeren. Daarop worden vier systemen uitgetest die van regenwater drinkbaar water maken. ‘De technologie bestaat, ze werkt met membranen. Voor industriële klanten wordt ze al toegepast, in die context is het ook rendabel.’ De Watergroep wil nu nagaan of de methoden haalbaar zijn voor gezinnen. Het proefproject loopt met Europese subsidies.

Niet alle huishoudens zonder leidingwater zijn overigens vragende partij voor een aansluiting. Sommigen redden zich met grondwater uit een eigen put.

Eerder dit jaar liet De Watergroep ook weten een proefproject op te zetten voor het ontzilten van Noordzeewater tot drinkwater.