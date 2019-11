Hoogste aantal asielzoekers sinds vluchtelingencrisis van 2015

In oktober vroegen 2.929 mensen in ons land asiel aan. Het is geleden van eind 2015 dat de asielcijfers nog zo hoog waren.

Het aantal asielaanvragen is de jongste maanden weer aan het stijgen. In september waren er 2.607 asielzoekers, in oktober al 2.929. Dat blijkt uit het laatste maandrapport van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) dat vandaag is gepubliceerd.

Het gaat om het hoogste aantal asielzoekers in een maand sinds eind 2015. Toen werd heel Europa met de grootste vluchtelingencrisis geconfronteerd. Tussen augustus en december 2015 vroegen elke maand meer dan 5.000 mensen in ons land asiel. In januari 2016 telden de asieldiensten nog 2.842 asielzoekers, waarna de asielcijfers verder bleven dalen en rond de 2.000 per maand schommelden.

Sindsdien waren er alleen in oktober 2018 en januari 2019 meer dan 2.500 asielzoekers ingeschreven. Nu ligt het aantal asielzoekers al voor de tweede maand op rij hoger dan dat cijfer en komt zelfs de grens van 3.000 asielzoekers per maand weer dichtbij.

De meeste asielzoekers in oktober komen uit Afghanistan, Syrië en El Salvador. Over heel 2019 dusver komen de meeste asielzoekers uit Afghanistan, Syrië en Palestina.

Door de stijgende instroom en de achterstand in de behandeling van asieldossiers bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS blijven asielzoekers veel langer in de opvang dan normaal en moet Fedasil koortsachtig op zoek naar honderden nieuwe opvangplaatsen.