Waasland-Beveren moet Tuur Dierckx “enkele weken” missen

Waasland-Beveren zal zijn strijd om het behoud in de Jupiler Pro League een tijdlang moeten voortzetten zonder Tuur Dierckx. De 24-jarige flankaanvaller is “enkele weken” out met een knieblessure. Dat hebben de Leeuwen dinsdag laten weten.

Dierckx viel zaterdag vlak voor het laatste fluitsignaal uit op KV Kortrijk, waar Waasland-Beveren met 1-3 won. Uit onderzoek bleek dat de Antwerpenaar een verrekking in de kruisband van zijn rechterknie opgelopen heeft, maar geen scheur. Ook het buitenste ligament van de knie is geraakt. De club meldt dat er geen operatie moet plaatsvinden, maar de flankaanvaller zal wel enkele weken buiten strijd zijn. Dierckx stond in het verleden al lange tijd aan de kant met een knieblessure, toen hij begin 2018 de voorste kruisband van zijn linkerknie scheurde.

Waasland-Beveren beleeft een moeilijk seizoen en staat halfweg pas vijftiende in de stand, met tien punten. Afgelopen weekend pakten de Oost-Vlamingen wel de volle buit bij Kortrijk (1-3), na onder meer een strafschopdoelpunt van Dierckx. Cercle Brugge staat met zeven punten onder de Leeuwen.