Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, kreeg in Parijs de vraag hoe zijn land zich voorbereidt op de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Lavrov reageerde laconiek, zoals u in de video hierboven ziet.

Lavrov verwees met zijn grapje naar het Mueller-onderzoek in de VS, dat de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 onderzocht. Hij reageerde ook op de ontwikkelingen in Bolivia op even laconieke wijze.