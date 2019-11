Vier Belgische Syriëstrijders zitten in Turkse gevangenissen

Vier Belgische Syriëstrijders zitten momenteel in Turkse gevangenissen. Een van hen, Fatima B., is bij verstek veroordeeld. Ons land vroeg al eerder haar uitlevering.

Fatima B. stak half oktober met de hulp van smokkelaars de grens met Turkije over. Dat bevestigde Buitenlandse Zaken toen aan Het Nieuwsblad. Ze ontsnapte na de inval van Turkije in Noord-Syrië uit het kamp Ain Issa, samen met Bouchra Abouallal en haar schoonzus Tatiana Wielandt met hun zes kinderen.

Fatima B. werd in mei 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld in ons land, voor lidmaatschap van een terreurorganisatie. Daarop stelde ons land een internationaal aanhoudingsbevel op. De uitlevering is dus niet het gevolg van de acties van president Erdogan, die zondag gestart is met het terugsturen van buitenlandse jihadi’s naar hun thuisland.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei vrijdag dat zijn land 287 personen heeft opgepakt die ontsnapt waren uit gevangenissen voor IS-strijders na de start van het Turkse offensief.

Vier Belgische Syriëstrijders, onder wie Fatima B., zitten in Turkse gevangenissen, zei minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) dinsdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken.