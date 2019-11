Populair Italiaans strand gaat toegangsprijs vragen

Het ecosysteem van het Italiaanse strand La Pelosa, op het eiland Sardinië, is in gevaar. Om de stroom bezoekers enigszins in te dijken, gaan de lokale autoriteiten inkomgeld vragen.

La Pelosa nabij Stintino is één van de mooiste stranden op Sardinië, maar het dreigt nu aan zijn succes ten onder te gaan. Milieustudies tonen aan dat de duizenden bezoekers die er iedere zomer neerstrijken, het ecosysteem van het strand bedreigen. Antonio Diana, de burgemeester van Stintino, heeft daarom besloten om toegangskaartjes in te voeren en het aantal bezoekers vanaf volgende zomer te beperken tot 1.500 per dag.

‘Het geld dat hiermee wordt verdiend, zal opnieuw geïnvesteerd worden in het toezicht op en onderhoud van het strand’, aldus Diana. De burgemeester benadrukte dat het voorlopig om een proefperiode gaat.

Bezoekers van La Pelosa mogen al een hele tijd niet meer roken op het strand, en leurders worden er ook al geweerd. Strandgangers mogen zelfs geen strandlakens of -tassen meenemen om zo te voorkomen dat ze zand meenemen. De diefstal van zand en schelpen is al langer een plaag op de Sardijnse stranden, en is er ondertussen bij wet verboden. Dat konden twee Franse toeristen eerder dit jaar nog ondervinden.

Eerder maakte ook het Italiaanse Venetië al bekend toeristen te willen laten betalen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de stad.