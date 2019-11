Parket Limburg beveelt onderzoek naar racistische reacties na Bilzen

De racistische commentaren op de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen krijgen een staartje. Het parket opent een onderzoek. Daders riskeren een celstraf en een geldboete.

Let them fucking burn, man! Vieze bruine honden! Laat het hele nest maar afbranden, smerige honden! Het is maar een van de commentaren die maandag circuleerden op sociale media (zie video onderaan) na de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen). Een andere reactie: ‘super, doe zo verder’.

Het parket van Limburg heeft de lokale politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt de opdracht gegeven om die honderden reacties te onderzoeken. ‘Er is een dunne grens met de vrije meningsuiting’, zegt parketwoordvoerster Dorien Vanderheiden. ‘Het moet gaan om aanzetten tot een haatmisdrijf, wat deel uitmaakt van de antiracismewetgeving. Er moet dus sprake zijn van een bijzonder opzet om te kunnen vervolgen. Het onderzoek zal uitwijzen of dat zo is.’

‘Mogelijke verdachten zullen nog geïdentificeerd moeten worden’, zegt Vanderheiden nog. Overtreders riskeren celstraffen van een maand tot een jaar en geldboetes tot 1.000 euro. Er kan ook een procedure tot strafbemiddeling worden opgestart.

De inbrekers in het oude woonzorgcentrum forceerder een kelderraam aan de zijkant van het gebouw. In het pand lagen lege jerrycans. Het vuur verspreidde zich vanaf de zolder, op zondagavond. Vanaf 15 december zouden er 140 vluchtelingen verblijven.