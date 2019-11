Ricky Gervais keert toch terug als presentator Golden Globes

De Britse comedian Ricky Gervais (58) gaat voor de vijfde keer de uitreiking van de Golden Globes presenteren. Eerder had hij gezegd dat hij de filmprijzen nooit meer zou hosten.

Van 2010 tot 2012 presenteerde Gervais de filmprijzen. In 2016 deed hij dat voor de vierde keer. ‘Ze hebben me opnieuw een voorstel gedaan dat ik niet kon weigeren’, zegt Gervais. ‘Maar dit is de allerlaatste keer, wat het een leuke avond kan maken.’

Met zijn bijtende spot tijdens de ceremonie lokte Gervais soms controverse uit. De aanwezige beroemdheden en de organisator worden daarbij niet gespaard. Zo vergeleek hij in 2016 Mel Gibson met Bill Cosby.

Paul Teledgy, voorzitter van NBC Entertainment, zegt dat de terugkeer van Gervais op 5 januari tot een interessante avond zal leiden. ‘Er hangt altijd elektriciteit in de lucht als Ricky op het Globes-podium staat. We kunnen niet wachten om te zien wat hij in petto heeft.’

Volgens de organisator haalde de voorbije uitreiking in januari, met Andy Samberg en Sandra Oh als hosts, 18,6 miljoen kijkers.