IAAF maakt vijf finalistes voor Atlete van het Jaar bekend

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heeft dinsdag een shortlist met vijf finalistes bekendgemaakt voor de titel van Atlete van het Jaar.

De Nederlandse Sifan Hassan geldt als één van de favorieten onder de genomineerden. Op het WK in Doha lukte zij als eerste atlete ooit de dubbel 1.500m/10.000m. Zij krijgt concurrentie van Dalilah Muhammad uit de VS, die indruk op het WK maakte door haar eigen wereldrecord te verbeteren en naar het goud te snellen op de 400m horden. Een andere kanshebster voor de trofee is de Keniaanse Brigid Kosgei, die vorige maand het wereldrecord verbeterde in de marathon van Chicago. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce (WK-goud op de 100m) en de Venezolaanse Yulimar Rojas (WK-goud in het hink-stap-springen) maken de shortlist vol.

Medio oktober maakte de IAAF een longlist bekend van elf namen, die nu dus gereduceerd werd naar vijf. Nafi Thiam, die in 2017 de trofee als eerste Belgische ooit won, stond deze keer niet op de lijst.

Drie partijen laten in de verkiezing hun oordeel gelden. De stemmen van de Raad van Bestuur van de IAAF tellen voor 50 procent mee, die van de leden van de IAAF voor 25 procent, net als de publieke stemmen (via Twitter en Facebook). Het gala van de World Athletics Awards gaat op 23 november door in Monaco.

Maandag maakte de IAAF de vijf mannen bekend die nog kans maken op de trofee. Het gaat om de Amerikanen Noah Lyles (wereldkampioen op de 200 en 4x100 meter) en Sam Kendricks (wereldkampioen polsstokspringen), de Oegandees Joshua Cheptegei (wereldkampioen op de 10.000 meter en in het veldlopen), de Keniaan Eliud Kipchoge (die als eerste een marathon liep onder twee uur) en de Noor Karsten Warholm (wereldkampioen op de 400 meter horden).