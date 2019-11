Bijna 500 ateliers zetten deuren open op ‘Dag van de Ambachten’

Over heel het land zetten zondag 17 november ambachtsmannen en -vrouwen gratis de deuren open voor de dertiende ‘Dag van de Ambachten’. Op 473 adressen kan het publiek kennismaken met gepassioneerde vakmensen en kan het zelf proeven van ambachtswerk.

Zondag kunnen bezoekers meer dan vijftig verschillende activiteiten ontdekken bij de bijna 500 ambachtslui die hun atelier uitzonderlijk openstellen voor het publiek. Van stokerijen over juweelontwerpers en meubelmakers tot glasbewerkers: het aanbod is zeer divers. Alle deelnemende ambachtslieden zijn terug te vinden per sector en provincie op de website van de ‘Dag van de Ambachten’.

De Dag van de Ambachten wordt sinds 2006 georganiseerd door de FOD Economie om het talent en de knowhow van duizenden Belgische ambachtslieden onder de aandacht te brengen. Enkel ambachtslieden met een wettelijke erkenning ‘Erkend Ambacht’ kunnen meedoen.

Die erkenning zet het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect ervan en de knowhow van de ambachtsman of -vrouw in de verf. Bijna 1.500 Belgische ambachtslieden bezitten momenteel zo’n erkenning en zijn te herkennen aan het logo ‘Erkend Ambacht’.