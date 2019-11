Bisschoppen ontevreden over uitbreiding abortus

'Het is onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat.' Zo reageren de Belgische bisschoppen op de uitbreiding van de abortuswet die momenteel in het parlement voorligt.

PS, SP.A, PVDA, Ecolo, Groen, Défi, MR en Open VLD hebben een inhoudelijke consensus bereikt over de hervorming van de abortuswetgeving. Zoals verwacht wordt de termijn voor abortus verlengd van twaalf naar achttien weken. De bedenktijd van zes dagen wordt dan weer ingekort tot 48 uur.

Het is de bedoeling om dit jaar nog de hervorming door de Kamer te krijgen. Morgen wacht een eerste stemming.

De Belgische bisschoppen reageren verbijsterd. 'Als abortus gezien wordt als een medische act zonder meer, wordt het ook een recht. Wie er vragen bij stelt of wie abortus weigert, zal zich dan moeten verantwoorden. En dat laatste geldt zowel voor de arts als voor de betrokken vrouw,' schrijven de bisschoppen.

Volgens hen moet een rechtstaat 'de menselijke waardigheid en de fysieke integriteit van iedere persoon beschermen'. De bisschoppen vragen zich af of dat ook niet geldt 'voor een menselijk leven dat nog groeit naar de geboorte? Waarom doen alsof het nog geen leven is? En waar trekken we de grens? Waarom net daar?'

De bisschoppen herinneren eraan dat er al veel mensen hebben gewaarschuwd voor de nieuwe regels 'en niet vanuit één bepaalde ideologische hoek'. Maar die argumenten doen er blijkbaar niet toe in de Kamer, merken ze op. Daarom vinden ze het 'onbegrijpelijk hoe zo een belangrijke en delicate aangelegenheid zo vlug wordt behandeld en zonder enig voorafgaand fundamenteel debat'.