Vlaamse meesters nog jaar langer te bewonderen op locatie

Het project ‘Vlaamse meesters in situ’ wordt verlengd. 45 historische schilderijen, waarvan sommige jarenlang niet publiek toegankelijk waren, zijn nog een jaar langer in kerken, kapellen en kastelen te bewonderen.

De kunstwerken van Vlaamse meesters uit de 15e, 16e en 17e eeuw zijn dankzij ‘Vlaamse meesters in situ’ sinds begin juni weer te bekijken door het grote publiek. ‘Op vraag van de vele bezoekers die de tijd niet hadden om op vier maanden de 45 sites te bezoeken, verlengen we het project met één jaar’, zegt Peter Wouters, directeur van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, dat de initiatiefnemer is van het project. De website van van het project wordt verder aangevuld. Van de 45 sites zijn een vijftal alleen nog op afspraak te bezoeken.

De 45 ‘verborgen parels’ bevinden zich in Brussel, Antwerpen en Gent, maar ook in kleinere steden en dorpjes. ‘We weten als Vlamingen soms zelf niet wat we allemaal in huis hebben. We zijn de bakermat van zoveel prachtige kunst en cultuur’, aldus Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA), die er nog op wijst dat via Toerisme Vlaanderen bijna 1 miljoen euro werd geïnvesteerd.

‘De vaak onbekende werken zijn ware ontdekkingen, net zoals de specifieke plaatsen waar ze eeuwenlang ver van alle aandacht een onderkomen hadden’, prijst het project zichzelf aan. ‘Een discrete scenografie hult de meesterwerken in de juiste sfeer. In beeld en woord brengt het in-situverhaal de bezoeker heel dicht bij de schilderijen en wijst op de sublieme manier waarop Vlaamse meesters rekening hielden met de plaatsen waarvoor hun werken bedoeld waren en nog steeds zijn.’