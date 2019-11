Na negen nummers hield rapsuperster Drake het zondagavond voor bekeken op Camp Flog Gnaw, een jaarlijks hiphop- en r&b-festival in Los Angeles dat gecureerd wordt door rapper Tyler, The Creator. De bezoekers hoopten in de plaats op Frank Ocean als verrassingsact. Toen dat niet gebeurde, keerden ze zich tegen Drake.

Tyler, The Creator hoopte zijn tweedaags festival Camp Flog Gnaw Carnival in Los Angeles af te sluiten met een knaller. Dat pakte anders uit. Toen superster Drake zondagavond het podium betrad als verrassingsheadliner bleek dat niet naar de zin van de festivalgangers. Naargelang zijn set vorderde werd het boegeroep steeds luider. Na negen nummers stelde de rapper zijn publiek voor een keuze: ‘Als jullie verder willen gaan, ga ik verder. Wat denken jullie?’ Die vraag werd beantwoord met een luidkeels ‘no’. Daarop besloot Drake het podium te verlaten. ‘Niets dan liefde. [...] Bedankt dat ik er bij mocht zijn’, besloot hij sportief.

Een deel van het publiek riep ook in koor ‘We want Frank’ (‘Wij willen Frank’), daarmee doelend op Frank Ocean. Al het hele weekend gonsde het van de geruchten dat het r&b-icoon de verrassingsact van de avond zou zijn. De kaarten lagen immers goed: Frank Ocean hint al weken op een nieuw album en samen met Tyler, The Creator was hij ooit lid van het rapcollectief Odd Future. Camp Flog Gnaw startte in 2012 ook op initiatief van dat collectief als het Odd Future Carnival.

Op Twitter veroordeelde Tyler, The Creator het incident, al geeft hij toe dat de keuze voor Drake ‘een klein beetje toondoof was, gezien het specifieke publiek’ van zijn festival. Al van bij de eerste editie in 2012 is het een viering van de alternatievere hiphop en r&b. Allicht paste Drakes mainstreamimago daar niet in. ‘In theorie was het zo’n fantastisch idee om onze werelden samen te brengen’, schrijft Tyler, The Creator daarover. In theorie dus, want zoals hij zelf zegt: ‘Sommigen hadden zich iets ingebeeld en gedroegen zich als eikels toen dat niet waargemaakt werd.’

Drake zelf kan er gelukkig om lachen. Op Instagram reageerde hij grappend dat hij getekend heeft voor een tienjarige residentie op het festival. ‘Sorry kids, ik zal jullie elk jaar weer zien tot jullie 30 jaar oud zijn.’