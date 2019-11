Nog steeds hinder bij De Lijn in Vlaams-Brabant

Het busverkeer in Vlaams-Brabant is voor de achtste dag verstoord. Chauffeurs leggen er het werk neer uit onvrede met het personeelstekort. De hinder is minder groot dan vorige week.

Er staat een verzoeningsvergadering op de agenda. De actie van de chauffeurs duurt al acht dagen. Het protest gaat onder meer over het personeelstekort en de planning. Donderdag leek er een akkoord te zijn, maar de vakbonden verwierpen dat. Een sociaal bemiddelaar moet het overleg nu zien recht te trekken.

In de Vlaamse Rand en de regio Leuven blijft het busverkeer dus verstoord, maar de hinder valt mee. In de Vlaamse Rand rijdt volgens De Lijn ongeveer 70 procent van de bussen, met Dilbeek en Meerbeke als meest getroffen regio’s. In het Leuvense rijdt circa 80 procent van de bussen.

Update 9 uur



Als gevolg van de vakbondsactie blijft het busverkeer in de Vlaamse Rand en in regio Leuven verstoord.



In de Vlaamse Rand rijdt zo’n 70% van de bussen. In regio Leuven rijdt ongeveer 80% van de bussen. pic.twitter.com/AXA8aEaNb5 — De Lijn (@delijn) November 12, 2019

Hoewel reizigers nu al een week met verstoorde dienstregelingen te maken krijgen, voorziet De Lijn niet in een compensatie voor de abonnees. ‘Er is hier sprake van overmacht’, luidt het bij de vervoersmaatschappij.