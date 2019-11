Mazzu ontslagen als trainer van KRC Genk

Het doek is gevallen voor Felice Mazzu. KRC Genk maakte daarnet in een officiële mededeling bekend dat de trainer de landskampioen verlaat. De nederlaag tegen AA Gent was de finale druppel. Mazzu was nog maar sinds afgelopen zomer aan de slag bij de Limburgers.

Zondag al voorspeld, vandaag uitgekomen: Felice Mazzu is niet langer trainer van KRC Genk. Het bestuur van de landskampioen kwam dinsdag samen om de sportieve toekomst van de club te bespreken en daarin was geen plaats meer voor de trainer uit Charleroi. Mazzu won op vijftien speeldagen maar zes keer met Genk. In de Champions League liet hij een 1 op 12 optekenen.

'Respect voor Mazzu'

'De voorbije weken was de trend hoe langer hoe meer negatief, en de clubleiding heeft niet meer het gevoel dat de huidige technische staf nog voor een ommekeer kan zorgen', klinkt het in een persbericht. 'De club beseft dat de ploeg na de landstitel opnieuw in opbouw is, maar het verschil tussen de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de prestaties is te groot. KRC Genk heeft respect voor het werk van Felice Mazzu, die zich op elk ogenblik een gentleman en een warme persoonlijkheid heeft getoond. De club bedankt hem en zijn assistenten voor hun toewijding en wenst hen veel succes in de toekomst.'

Olivieri neemt voorlopig over

Naast Mazzu neemt Genk ook afscheid van assistenten Tom Van Imschoot en Denis Dessaer en videoanalist Sandro Salamone. Clubicoon Domenico Olivieri neemt voorlopig over. Hij zal samen met beloftentrainer Kevin Van Dessel de trainingen leiden. Als effectieve opvolger van Mazzu werd al gepolst bij Bernd Storck, maar die wil Cercle Brugge niet verlaten. Ook Wouter Vrancken is een mogelijke piste, maar die zijn naam viel volgens Genk zelf 'nog nooit'. Hein Vanhaezebrouck liet alvast optekenen dat hij zich houdt aan een sabbatjaar. Naast de namen in eigen land is een buitenlandse coach eveneens een optie.