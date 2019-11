Artsen raden 65-plussers vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties aan

Long- en huisartsen vestigen op Wereld Longontsteking Dag de aandacht op pneumokokkeninfecties. Ze raden vijfenzestigplussers aan zich te laten inenten tegen bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken.

Elk jaar sterven in ons land enkele honderden mensen aan een pneumokokkeninfectie. Pneumokokken zijn bacteriën die een hardnekkige longontsteking kunnen veroorzaken, bij kwetsbare personen kan het complicaties veroorzaken.

Daarom raden long-en huisartsen 65-plussers en kwetsbare personen aan zich te laten inenten. Uit een nieuw onderzoek van de KU Leuven blijkt dat wie ouder is dan 65 zich steeds vaker laat inenten tegen griep, maar amper 12 procent ook tegen pneumokokken.

‘Dat cijfer is verontrustend laag’, zegt professor huisartsgeneeskunde Cathy Matheï aan de KU Leuven in De Ochtend op Radio 1. Volgens Matheï is een gebrek aan kennis, zowel bij artsen als bij patiënten een belangrijke reden. ‘Dan gaat het voornamelijk over de impact van de pneumokokken en de effectiviteit van het vaccin’, zegt Matheï. ‘De patiënt ziet er vaak het nut niet van in, hoewel een infectie ernstige gevolgen kan hebben. Er bestaat dus nog veel onduidelijkheid over, ook over de prijs van het vaccin. Het is niet goedkoop en het wordt bovendien niet terugbetaald.’