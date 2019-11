Wegpolitie dreigt maand te staken na straf voor schot

Meer dan duizend leden van de wegpolitie dreigen meer dan een maand te staken. De vakbond VSOA wil een collega’s steunen, nadat hij een sanctie kreeg omdat hij een waarschuwingsschot loste. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen.

De vakbond VSOA dient dinsdag een stakingsaankondiging in bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Dat stelt de 1.100 leden van de wegpolitie in staat tussen 29 november en 2 januari volgend jaar stakingsacties houden. ‘De acties kunnen meerdere vormen aannemen’, zegt voorzitter van de politievakbond VSOA Vincent Gilles. Het is dus nog niet duidelijk welke gevolgen dit zal hebben voor de weggebruiker.

De vakbond willen protesteren tegen de tuchtprocedure die een topman van de federale politie heeft opgestart tegen een politieagent. Die had tijdens een interventie in Henegouwen een waarschuwingsschot gelost. Volgens het onderzoek was dat schot gewettigd - hij en zijn collega werden door tien dieven bedreigd op een snelwegparking - maar toch werd er een waarschuwing opgenomen in het personeelsdossier van de agent. Volgens een expert had hij naar de grond moeten schieten en niet in de lucht. ‘Belachelijk’, reageert politievakbond VSOA. ‘Hij moest felicitaties krijgen, geen straf.’