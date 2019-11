Het blijft regenen

Het is dinsdag wisselend tot zwaarbewolkt met buien en daarbij kans op een donderslag. Ook later op de week wordt regen verwacht.

In Hoog België kan er dinsdag soms wat (smeltende) sneeuw of korrelhagel vallen. In de Hoge Venen wordt het tot 2 graden, aan zee tot 8 graden. Dinsdagavond en -nacht krijgen we tijdelijk droog weer met opklaringen, maar later in de nacht trekken opnieuw buien vanaf de kust richting Ardennen. Op de hoogten kan er sneeuw vallen, en in de kuststreek is een donderslag mogelijk. De minima hangen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 5 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Woensdag blijft het onstabiel met nog enkele buien die in de Ardennen nog altijd een winters karakter kunnen aannemen. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden. Donderdag trekt een depressie van Bretagne naar Spanje. De storing eraan verbonden zou in de loop van de dag voor wat regen kunnen zorgen of in Hoog­ België sneeuw. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden.

Voor vrijdag zijn de voorspellingen zeer onzeker. Een storing zou ons land vanaf het zuiden kunnen bereiken. In dit geval is het zwaarbewolkt tot betrokken met regen in Laag­ en Midden­ België en waarschijnlijk smeltende sneeuw of sneeuw in de Ardennen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. Zaterdag verandert er weinig en blijft het fris met steeds kans op regen of in de Ardennen (smeltende) sneeuw. Maxima tussen 2 en 7 graden. Zondag zou de kans op neerslag wat afnemen en wordt het een beetje zachter met maxima rond 2 of 3 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden in het centrum.