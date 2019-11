Ferrari-rijder Sebastian Vettel vindt dat de Formule 1 voor het verkeerde pad kiest door vanaf 2021 met zwaardere en tragere bolides te gaan racen.

Verwacht wordt dat de F1-bolides vanaf 2021 door toedoen van de nieuwe regelgevingen ongeveer drie seconden trager zullen zijn dan de exemplaren van dit seizoen. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vindt dat geen goede zaak, hij heeft het over een stap achteruit.

"De wagens zijn nu spectaculairder dan ooit en dat is al sinds 2017", aldus Vettel, verwijzend naar de introductie van de huidige recordbrekende F1-bolides. “Daarvoor was het volgens mij vrij langzaam. Nu weten we wat deze wagens kunnen doen, het is spannender."

De Duitser staat nog altijd achter die keuze die er voor zorgde dat de wagens sneller werden maar hij vindt het een minpunt dat ze zo zwaar geworden zijn. “Dat ligt echter meer aan een aantal veiligheidsmaatregelen waar niemand iets op tegen heeft denk ik,” gaat hij verder.

“De wagens van voor 2017 hadden weinig last van drag en waren erg snel op de rechte stukken. Maar dat is niet het opwindende gedeelte voor ons en de gemiddelde snelheid was aanzienlijk langzamer dan misschien een paar jaar eerder.”

Sinds de regels in 2017 veranderd werden sneuvelen er ronderecords bij de vleet maar het spektakel op de baan is er niet op vooruit gegaan. Het vooruitzicht dat er vanaf 2021 weer meer op het scherp van de snee geracet zal worden stemt Vettel wel hoopvol.

"Op papier zijn de ideeën altijd geweldig. Maar ik denk dat het de komende weken iets duidelijker zal worden."

"Dus de toekomst zal het uitwijzen. Hoe de wagens er ook uitzien, als het racen beter voor ons is, als het leuker is, dan is dat een overwinning."

Vanuit de hoek van de FIA zegt Nicolas Tombazis dat snelheid niet het hoofdingrediënt is voor een spannende race, voor hen is het belangrijk dat de nieuwe bolides de rijders in staat stellen om te racen.

Ook Ross Brawn sluit zich daarbij aan in zijn hoedanigheid van sportief directeur van de Formule 1.

"Deze wagens hebben van 2016 op 2017 een enorme toename van de downforce gekregen. Het is de moeite waard om terug te keren op die stappen, want het is gedaan om redenen die ik niet begrijp."

"De enorme toename van de downforce was 'laten we de wagens sneller laten rijden, dat moet de F1 beter maken'. Wel, het enige wat we hebben gedaan is dat we het eigenlijk alleen maar erger hebben gemaakt, omdat de wagens niet tegen elkaar kunnen racen.

"Het is een voorbeeld van een niet doordacht programma. De wagens zijn nu dus erg snel, maar ze zijn niet geschikt om te racen. En de realiteit is dat de prestaties van deze nieuwe wagens ongeveer zullen zijn waar we ons in 2016 bevonden," besluit Brawn.

