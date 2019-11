Iran schendt opnieuw nucleair akkoord

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft Iran weer enkele bepalingen geschonden van het nucleair akkoord uit 2015. Europa toont zich 'extreem bezorgd'.

Teheran maakte zaterdag al bekend dat het opnieuw uranium zou gaan verrijken in zijn ondergronds site in Fordow. Dat stelden de inspecteurs van het IAEA intussen ook vast. Nochtans verbiedt het nucleair akkoord een dergelijke actie. Ook zou Iran zijn voorraad verrijkt uranium verder hebben aangevuld. De voorraad laagverrijkt uranium - die in theorie voor de productie van nucleaire wapens kan worden gebruikt - bedraagt momenteel het equivalent van 551 kilogram. Het akkoord staat echter slechts 300 kg toe.

Steeds meer schendingen

Vier jaar geleden ondertekenden Iran, de VS, China, Rusland, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de EU een nucleair akkoord. Het IAEA controleert nauwgezet de naleving ervan.

De korte interpretatie van het akkoord luidt dat de bijtende economische sancties tegen Iran worden opgeheven als Teheran tijdelijk zijn nucleaire ­activiteiten strikt beperkt.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump ging het akkoord echter niet ver genoeg en gebruikte het regime in Teheran de opheffing van de sancties tussen 2015 en 2018 alleen om zijn invloed in het Midden-Oosten verder uit te bouwen. De Verenigde Staten trokken zich in 2018 als enige uit het akkoord terug en legden Iran bovendien nieuwe sancties op. Sindsdien begon Iran steeds meer bepalingen van de overeenkomst te schenden.

'Extreem bezorgd'

In een mededeling laten de Europese ondertekenaars van het akkoord weten dat ze 'extreem bezorgd' zijn. Wat Iran doet, heeft mogelijk verstrekkende gevolgen op het vlak van proliferatie, luidt het. 'We roepen Iran op terug te komen op alle maatregelen die tegen het akkoord ingaan.'