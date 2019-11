China en Griekenland willen economisch nog nauwer samenwerken. Dat heeft de ­Chinese president Xi Jinping, die op ­officieel bezoek in Griekenland is, gisteren bekend­gemaakt.

Beide landen ondertekenden zestien akkoorden, onder meer over energie, toerisme, landbouw en banken.

Xi en de Griekse premier ­Kyriakos Mitsotakis brengen ook een bezoek aan de haven van ­Piraeus, die sinds 2016 in Chinese handen is. De Chinezen willen Piraeus uitbouwen tot een van de grootste containerhavens van Europa. De Chinese reder Cosco heeft al 800 miljoen euro geïnvesteerd en er zijn plannen om nog eens 600 miljoen euro in Piraeus te pompen. (belga)