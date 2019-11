Hamilton: 'Er is nog niemand kampioen geworden zonder een fantastisch team'

Lewis Hamilton draagt zijn zesde wereldtitel op aan zijn team Mercedes. Het vergt volgens hem meer dan alleen maar een persoonlijke prestatie om zoiets te verwezenlijken.

Met zijn zesde wereldtitel hijst Lewis Hamilton zichzelf tussen de allergrootste F1-rijders uit de geschiedenis van de sport.

Kwatongen durven al eens beweren dat de Brit dat voornamelijk te danken heeft aan zijn team dat sinds het hybride-tijdperk de Formule 1 domineert op bijna ongeziene wijze. Hij ontkent niet dat hij een fantastisch team rondom zich heeft maar hij wil toch een en ander nuanceren.

'Er is geen enkele rijder die een titel heeft gewonnen zonder een geweldig team om hem heen, net als dat geen enkele tennisser van wereldklasse een titel heeft gewonnen zonder omringd te zijn door een fantastisch team', zei Hamilton tegen het tijdschrift Autosport. 'Dat hoort er nu eenmaal bij en het hangt er vanaf hoe je de middelen gebruikt die je ter beschikking hebt.'

De kersverse wereldkampioen wil toch ook benadrukken dat hij ook tevreden is over zijn eigen bijdrage in de successen die hij samen met Mercedes de voorbije jaren heeft geboekt. 'Ik voel me zeer, zeer bevoorrecht en ik ben erg blij met mijn eigen bijdrage. Ik heb het team dit jaar kunnen helpen om ze in de juiste richting te sturen op het gebied van ontwikkeling en om de wagen sneller te maken.'

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: