Delfine Persoon zet puntjes op de i: vijf maanden na diefstal van New York pakt ze wereldtitel in lagere gewichtsklasse

Delfine Persoon (34) is back, met een nieuwe wereldtitel – eigenlijk had ze nooit wereldkampioene af mogen zijn, want vijf maanden geleden verloor ze onterecht in New York. In Oostende zette Persoon tegen de Nigeriaanse Helen ‘Iron Lady’ Joseph de puntjes op de i, noodgedwongen in een lagere gewichtscategorie.

Van Madison Square Garden in New York naar de Versluys Dome in Oostende. Ofwel: van de meest legendarische bokstempel ter wereld waar Delfine Persoon vijf maanden geleden werd bestolen dat het geen naam had tegen Katie Taylor, naar een Belgische sportzaal. Weliswaar een van de grotere sportcomplexen van België, de thuishaven van bijvoorbeeld basketbalkampioen Oostende. Wat boksbeleving betreft, scheelt het, maar bokste Delfine Persoon wel voor haar thuispubliek – naar New York had een veertigtal Belgen de oversteek gemaakt, in Oostende werd ze door meer dan duizend man fel toegejuicht.

Persoon was op een missie: tonen dat ze nog altijd nummer één van de wereld is. Met Helen Joseph keek ze geen zachtgekookt ei in de ogen. De Nigeriaanse (30) won tot haar kamp tegen Persoon 17 van haar 22 profkampen, heeft al enkele titels in haar schuif en heeft niet voor niets de bijnaam ‘Iron Lady’ – een boksster met power dus.

Al dansend kwam de Nigeriaanse bij haar intrede in de ring, maar na de volle tien van tien rondes was het Delfine Persoon die mocht juichen, al had ze er hard voor moeten knokken.

Het blijft indrukwekkend: van haar 46 kampen won Persoon er nu 44 – en de twee verloren kampen waren het onterechte verlies tegen Taylor en die ene keer dat ze zo ziek als een hond in de ring stond.

Persoon bokste in Oostende een gewichtscategorie lager, de superpluimgewichten is zo’n kleine drie kilo minder dan haar normale categorie, de lichtgewichten. Het was een noodgedwongen keuze: Taylor blokkeert de wereldtitels bij de lichtgewichten en wil geen revanche tegen Persoon.

Wat nu? Als Persoon ooit de ambitie heeft om de échte wereldkampioene van de WBA te worden, moet ze de Koreaanse Hyun Mi Choi (28) uitdagen. De van Noord naar Zuid overgelopen Koreaanse is al sinds 2013 de regerende wereldkampioene WBA in het superpluimgewicht. Hoe kon Persoon ook voor die wereldtitel boksen als ze niet tegenover Mi Choi stond? Omdat de WBA vier wereldtitels per gewichtsklasse uitdeelt, een gangbare praktijk in de bokswereld: de WBA World, WBA Interim World, WBA Super Champion en WBA Gold. Volgens boxrec, zeg maar de officiële bijbel van de bokssport, was de kamp Persoon-Joseph vijf sterren waard, de hoogste waardering, en gaat het om de titel 'Interim World Association World Female Super Feather'.

Maar Persoon kijkt al verder, het olympische vuur brandt: de Olympische Spelen van Tokio 2020. Het zou symbolisch zijn, een olympisch succes is het enige wat Persoon nog mist in haar carrière.