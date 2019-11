183 eenden gestorven na actie van dierenrechtenactivisten Animal Resistance

Door de actie van dierenrechtenactivisten van Animal Resistance in het bedrijf van een foie gras-producent in Bekegem, zijn 183 eenden gestorven. Dat zegt de eigenaar van het bedrijf Filip Callemeyn aan onze redactie. ‘De stress die deze zogenaamde dierenvrienden hebben veroorzaakt, is dodelijk.’

Afgelopen zaterdag bezetten een veertigtal activisten van Animal Resistance het West-Vlaamse bedrijf. Ze wilden naar eigen zeggen enkele onaanvaardbare praktijken aankaarten die door minister van Dierenwelzijn Ben Weyts werden genegeerd. ‘We hadden geen andere keuze, we moesten het heft in eigen handen nemen’, zei woordvoerder van de organisatie Glenn Lemmens daarover. De hele actie werd gefilmd en gestreamd via Facebook. Daaruit bleek dat de politie snel ter plaatse was. De activisten kregen daarop het bevel om het erf te verlaten, maar stelden hun vertrek zo lang mogelijk uit: een aantal had zich vastgeketend en vastgelijmd aan de kooien van de eenden. Pas tegen de avond was het erf terug vrij.

‘Dit was een zeer domme actie’, zegt eigenaar Filip Callemeyn daags nadien. ‘In de stal waar de activisten zich hebben vastgeketend aan de kooien, is bijna de helft van mijn dieren gestorven. Dat zijn meer dan 180 eenden die door de stress een hartaanval hebben gekregen.’

Uit eigenbelang

Over het standpunt van de activisten, dat het produceren van foie gras stante pede verboden moet worden, wil Callemeyn niet uitweiden. ‘Daar kunnen we lang over discussiëren. We hebben niet dezelfde mening, maar daar gaat het nu niet om.’ Het is de manier waarop die de man tegen de borst stuit. ‘Als zo’n massa mensen in witte pakken plots met veel lawaai binnenstormt in de stal en continu foto’s neemt met flitslichten, schieten die dieren in blinde paniek. Ze proberen dan weg te geraken en in die chaos vertrappelen en verwonden ze elkaar tot bloedens toe. Die verwondingen zijn nog het minste, een eend kan dat wel te boven komen. Het is vooral de stress die hen uiteindelijk te veel wordt.’

‘Iedereen met een beetje hersenen weet dat deze dieren geen stress kunnen verdragen’, vervolgt Callemeyn. ‘Deze activisten noemen zichzelf dierenvriend, maar in realiteit hebben ze hier nul kennis over. In 2023 moeten we sowieso de deuren sluiten, dit is een verloren actie van mensen die handelen uit puur eigenbelang.’

Klacht indienen

De dood van de dieren is geen grote financiële aderlating voor Callemeyn. ‘Het gaat hier om een stal waar heel wat vetgemeste eenden zaten, klaar voor de slachting. We moeten onze planning en productie nu wel aanpassen, maar het bedrijf gaat hier niet door failliet.’ Toch is de eigenaar niet van plan het voorval onder de mat te vegen. ‘Dit gaat te ver. De bezetting van mijn eigendom en het besef dat ze hier weken geleden ook ’s nachts hebben rondgewandeld, dat is zeer pijnlijk. Ik ga zeker verdere stappen nemen. Er komt een klacht.’

De redactie van zusterkrant Het Nieuwsblad probeerde Animal Resistance tevergeefs te bereiken voor een reactie.