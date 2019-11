Cocaïne in de haven: waarom Antwerpen de drugsoorlog niet kan winnen

Enorme hoeveelheden cocaïne worden via de haven van Antwerpen over Europa verspreid. De gewelddadige drugsbendes die erachter zitten, zijn bijna niet tegen te houden.

Meer dan 41 ton cocaïne werd dit jaar al in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat lijkt veel, maar het is vooral een teken dat er nog veel meer coke níet is gepakt. Misdaadjournalist Mark Eeckhaut legt uit waarom het zo moeilijk is om dit probleem aan te pakken. 'Zolang de vraag zo enorm blijft, zal het altijd dweilen met de kraan open zijn.'

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Mark Eeckhaut | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout, Joris Van Damme, Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.