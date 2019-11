Boekenbeurs lokt 3.000 bezoekers meer dan vorig jaar

De Boekenbeurs in Antwerp Expo heeft dit jaar 123.658 bezoekers getrokken. Dat zijn er bijna drieduizend meer dan in 2018.

De Boekenbeurs blikt tevreden terug op de 83ste editie. Na jaren van dalende bezoekersaantallen, ontvangt organisator Boek.be 3.000 bezoekers meer. ‘We zijn erin geslaagd om de dalende trend te doorbreken,’ zegt Vé Bobelyn, verantwoordelijke van de Boekenbeurs. ‘Met dank aan de vele vernieuwingen, de bijna duizend auteurs die aanwezig waren, onze talloze partners en natuurlijk de vele bezoekers.’

Bobelyn leidde de vernieuwing van de Boekenbeurs, nadat de voormalige directeur Alexis Dragonetti in mei dit jaar omkwam bij een ongeval aan de Craeybeckxtunnel. De organisatie zette in op een hernieuwd grondplan met een volledig nieuwe hal en een kleinere afstand tussen auteur en lezer. Ook een partnerschap met de haven van Antwerpen was opmerkelijk.

In 2018 lokte de Boekenbeurs maar 120.688 bezoekers, een dieptepunt voor de organisatie. In 2010 kwamen nog 180.000 liefhebbers tussen de boeken neuzen.