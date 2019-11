Rugblessure houdt Canadees Milos Raonic weg uit Madrid

Milos Raonic (ATP 31) zal voor Canada niet deelnemen aan de eindfase van de Davis Cup, van 18 tot 24 november in Madrid. De 28-jarige Raonic, ex-nummer 3 van de wereld, sukkelt met de rug. Dat heeft de Canadese tennisbond maandag laten weten.

Brayden Schnur (ATP 94) neemt de plek in de selectie van Raonic in. Canada kan in Madrid wel nog rekenen op youngsters Denis Shapovalov (ATP 15) en Felix Auger-Aliassime (ATP 21).

De Canadezen kijken in Groep F de VS en Italië in de ogen. De zes poulewinnaars stoten door naar de kwartfinales, net als de twee beste runner-ups.