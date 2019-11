Informateur Paul Magnette (PS) is ‘een beetje optimistischer’ over de federale formatie. Veel levert dat nog niet op. Al zijn alle partijen het over één ding eens: de werkzaamheidsgraad moet omhoog.

Na een weekend waarin de verwijten tussen N-VA en PS heen en weer vlogen over de geflopte toenadering tussen de partijen, gebruikte Magnette Wapenstilstand om de zieltogende federale gesprekken ...