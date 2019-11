Russische historicus opgepakt voor lugubere moord op oud-studente

Rusland is in de ban van een even bizarre als lugubere moordzaak. In Sint-Petersburg is de prominente historicus en Napoleon-kenner Oleg Sokolov (63) gearresteerd nadat hij dronken uit een rivier was gered. In zijn rugzak zaten een wapen en de handen van een jonge vrouw.

De vrouwenhanden behoorden aan Anastasia Jesjtsjenko, een 24-jarige postgraduaatstudente van Oleg Sokolov met wie hij al drie jaar een relatie zou hebben gehad. In de woning van de historicus in Sint-Petersburg trof de politie het verminkte lichaam van de jonge vrouw aan. Haar ledematen en hoofd waren met een zaag van haar romp gescheiden.

Volgens Russische media zou Oleg Sokolov hebben bekend dat hij haar om het leven bracht. Een rechtbank in Sint-Petersburg besliste maandag om de gerenommeerde Russische historicus in hechtenis te nemen voor de dood van de studente. Dat berichtte agentschap Interfax.

Sokolov werd zaterdag uit de rivier de Mojka gehaald in Sint-Petersburg. Uit politieverslagen waaruit lokale media citeren, blijkt dat de verdachte zelfmoord zou hebben willen plegen, uitgedost als de Franse generaal en keizer Napoleon. Maar toen hij er niet in slaagde de armen van zijn slachtoffer te laten zinken in de ondiepe rivier, zou hij hebben afgezien van zijn plan.

Excentriek

Russische media berichten uitgebreid over de zaak. Sokolov is een bekende historicus van de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg en geldt als Napoleon-expert. Zijn omgeving omschrijft hem als temperamentvol en grillig, aldus nieuwssite Fontanka.

Enkele studenten beschrijven de professor als erg excentriek. De relatie met Anastasia Jesjtsjenko zou een publiek geheim zijn geweest. Sokolov zou zijn geliefde ‘Josephine’ hebben genoemd, naar de eerste echtgenote van Napoleon, en liet zich door haar aanspreken met ‘Sire’. In verkleedpartijen ging zij gehuld in tsaristische jurken en droeg hij kostuums van Napoleon.

Een mogelijk motief voor de feiten is jaloezie, klinkt het in de mediaberichten. Voor de feiten zouden de twee ruzie gehad hebben. De historicus wordt ervan beschuldigd in het verleden al meisjes mishandeld te hebben. Hij zou in 2008 een studente hebben vastgebonden en bedreigd met een heet strijkijzer. Vorig jaar zou Sokolov ook een student aangevallen hebben, maar de universiteit schaarde zich toen achter hem.

Oleg Sokolov publiceerde een aantal boeken over Napoleon. Hij doceerde ook aan de Parijse universiteit Sorbonne en werd vaak ingeschakeld als consulent bij historische films. Volgens VRT Nws was hij in 2015 nog in ons land voor de herdenking van de Slag bij Waterloo (1815).