Stefanos Tsitsipas opent met zege tegen Daniil Medvedev op ATP Finals

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) is goed begonnen aan de ATP Finals in Londen (9 miljoen dollar). De 21-jarige Griek klopte maandag de Rus Daniil Medvedev (ATP 4) in zijn eerste groepswedstrijd in twee sets: 7-6 (7/5) en 6-4. De partij duurde 1 uur en 43 minuten.