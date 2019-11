Magnette: ‘Ik ben iets optimistischer dan vorige week’

Negen partijen willen deelnemen aan een regering, één partij heeft aan informateur Paul Magnette laten weten alleen gedoogsteun te willen geven. Dat zei de PS-voorzitter op een persconferentie over de stand van zaken van zijn koninklijke missie.

Paul Magnette werd dinsdag door de koning als informateur het veld ingestuurd, nadat preformateurs Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) er niet in waren geslaagd om een basis te vinden voor regeringsvorming.

Op een persconferentie in de Kamer waar hij meer uitleg gaf over de stand van zaken van zijn koninklijke missie zei de PS-voorzitter dat het een aartsmoeilijke opdracht is, maar dat hij ‘iets optimistischer is dan vorige week’.

De voorbije dagen heeft Magnette tien partijen geconsulteerd: behalve de acht partijen die tot nu toe in het proces betrokken waren (PS, N-VA, MR, Open Vld, sp.a, CD&V, Groen en Ecolo), waren dat ook het cdH en DéFI.

Negen partijen willen deelnemen aan een meerderheid, zei Magnette. Eén partij heeft aan de informateur laten weten alleen gedoogsteun te willen geven. Welke partij dat is wilde de PS-voorzitter niet kwijt op de persconferentie, maar allicht doelde hij daarbij op cdH.

Paarsgroen?

In principe liggen de twee formules om een regering te vormen nog op tafel: paarsgeel en paarsgroen, eventueel aangevuld met CD&V. Toch maakte Magnette in het verleden al duidelijk dat zijn voorkeur bij paarsgroen ligt

Na afloop van de persconferentie vroeg een journalist of paarsgroen nog altijd zijn eerste optie is, maar daar wilde de informateur niet op antwoorden. ‘Ik zal niet met een voorkeurscoalitie naar de koning gaan’, zei Magnette. ‘Ik heb op de gemeenschappelijke punten gewerkt om van daaruit een vertrekpunt te creëren waarvan het perspectief langzaam verbreed kan worden.’

De werkzaamheidsgraad verhogen, is één van de gemeenschappelijke punten die hij uit de gesprekken met de verschillende partijen haalde. Het institutionele geldt niet als prioriteit an sich, maar wordt steeds per thema afzonderlijk aangesneden.

Tegen volgend weekend wil hij een schriftelijke synthese maken van zijn gesprekken, om die maandag aan de koning te overhandigen. ‘Als mijn opdracht daarna verlengd wordt, sta ik uiteraard klaar om verder te werken’, aldus Magnette.