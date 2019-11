IAAF maakt vijf finalisten voor Atleet van het Jaar bekend

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) heeft maandag een shortlist met vijf finalisten bekendgemaakt voor de titel van Atleet van het Jaar.

De vijf zijn de Amerikanen Noah Lyles (wereldkampioen op de 200 en 4x100 meter) en Sam Kendricks (wereldkampioen polsstokspringen), de Oegandees Joshua Cheptegei (wereldkampioen op de 10.000 meter en in het veldlopen), de Keniaan Eliud Kipchoge (die als eerste een marathon liep onder twee uur) en de Noor Karsten Warholm (wereldkampioen op de 400 meter horden).

Op 14 oktober had de IAAF een eerste selectie met elf atleten vrijgegeven. Daarop kon het publiek stemmen tot 4 november. De stemmen van de fans tellen voor 25 procent mee. De overige procenten komen van leden van de IAAF Council (50 procent) en de IAAF Family (25 procent).

De winnaar wordt net als bij de vrouwen, waar Nafi Thiam niet genomineerd is, op zaterdag 23 november in de bloemetjes gezet tijdens de World Athletics Awards in Monaco.