Hongkong beleeft een van gewelddadigste dagen sinds start protesten

De politie die een betoger neerschiet, een man die verandert in een menselijke toorts en het verkeer dat vastloopt in de hele stad. Hongkong kende maandag een van zijn meest gewelddadige en chaotische dagen in vijf maanden van protesten voor democratie.

De betogers reageerden hevig op een Facebookvideo waarop te zien was hoe een politieagent maandagmorgen een betoger van dichtbij neerschoot in de wijk Sai Wan Ho, in het noordoosten van het eiland van Hongkong. Op verschillende locaties in de metropool trokken betogers blokkades op. Vandalen beschadigden metrostations en bedrijven die ervan beschuldigd worden onder een hoedje te spelen met de lokale regering of Peking.

Een gemaskerde man besproeide zelfs een andere man met een ontvlambaar product. De man veranderde in een menselijke toorts. De video waarop de gewelddadige beelden te zien zijn, werd gefilmd met telefoons en verspreidde zich al snel op sociale media.

De politie beschuldigde een betoger ervan verantwoordelijk te zijn voor de feiten. Ook beschuldigde ze ‘relschoppers’ van verschillende andere gewelddadigheden, zoals het gooien van een molotovcocktail naar een trein. De betogers klaagden dan weer het excessieve geweld aan van de ordediensten.

Dagelijkse betogingen

De Britse ex-kolonie kampt sinds vijf maanden met de ergste politieke crisis sinds de teruggave aan China in 1997. Betogers komen bijna dagelijks op straat, en de betogingen worden steeds gewelddadiger.

De inwoners van Hongkong komen massaal op straat tegen de plaatselijke regering en tegen de toenemende invloed van China op Hongkong. De politie treedt regelmatig hardhandig op tegen de manifestanten, waardoor ook geprotesteerd wordt tegen dat politiegeweld.