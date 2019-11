Cannabisplantage verstopt in kelder onder kippenhok

Vorige vrijdag ontdekte de politie in Puurs-Sint-Amands een wietplantage op een originele plaats. In een kelder onder een kippenhok troffen ze een 700-tal cannabisplanten aan.

Het waren alerte burgers uit Puurs-Sint-Amands die de politie wezen op verdachte activiteiten in een kippenhok. Op basis van enkele getuigenissen ging de lokale recherche van de politie Klein-Brabant vorige vrijdag over tot een huiszoeking in de Zeutestraat.

Op het terrein stond een ‘kippenhok’ waar een soort valdeur met ladder toegang gaf tot een kelder. Beneden trof de politie een 700-tal cannabisplanten aan.

Bij de huiszoeking werden ook een 23-jarige en een 29-jarige man aangetroffen, beiden uit Antwerpen. Ze werden vrijdag nog voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid die besliste hen aan te houden. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer.

Het Antwerpse parket verspreidde een persmededeling over de opmerkelijke vondst, omdat ze de aandacht willen vestigen op de rol die burgers kunnen spelen bij de aanpak van dergelijke criminaliteitsvormen.