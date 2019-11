'Oma Paula' uit Sesamstraat overleden

De Mechelse actrice Paula Sleyp is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt VRT NWS. Sleyp was vooral bekend als oma Paula uit Sesamstraat, waar ze vaak te zien was in gesprekken met Tommie en Ieniemie.

In de jaren 60 speelde Sleyp roddeltante Liza in de legendarische serie ‘Kapitein Zeppos’, maar ze is vooral bekend als ‘Oma Paula’ uit Sesamstraat, het kinderprogramma dat net gisteren zijn vijftigste verjaardag vierde.

Ze nam de rol van de lieve grootmoeder in Sesamstrat vanaf 1982 over van Mieke Verstraete. In de loop van de jaren negentig evolueerde het personage stilaan naar een pinniger karakter.

De meeste acteurs spelen onder hun eigen voornaam, maar Paula Sleyp speelde in Sesamstraat ook een tijdje de rol van een Franse barones die zeer in de smaak viel bij Meneer Aart die ze monsieur Baart noemde.

Uiteindelijk werkte Sleyp voor een periode van 28 jaar mee aan het kinderprogramma, tot ze er in 2010 mee stopte vanwege gezondheidsproblemen. De actrice uit Mechelen speelde ook gastrollen in onder meer ‘Thuis’ en ‘Witse’.

In 2010 stopte ze met acteren. Sleyp is 88 geworden. Ze was gehuwd met acteur, regisseur en technisch directeur van het Koninklijk Jeugdtheater Antwerpen Bob Dillen die in 2001 overleed.