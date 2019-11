Columnist Niall Ferguson. ‘Ik draag een klaproos voor mijn grootvader, die voor België kwam vechten’

Dit is het seizoen van de vraag van de papieren bloem. Ik ben in Groot-Brittannië geboren maar woon in Californië en ben daar een van de zeldzame mensen die in de week voor 11 november een papieren klaproos dragen. Vandaar de vraag: ‘Hé, Niall, wat betekent dat rode bloempje?’ Ik leg het met plezier uit. Ik draag het ter nagedachtenis van mijn grootvaders, John Ferguson en Tom Hamilton.

De eerste vocht in de Eerste Wereldoorlog aan het westelijke front tegen de Duitsers. De tweede vocht in de Tweede Wereldoorlog in Birma tegen de Japanners. Ze overleefden het– anders zou ik er niet zijn ...